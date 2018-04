Domenica a Olginate e Calco

si gioca la final four regionale

28/04/2018

Domenica a Olginate e a Calco grande appuntamento per gli appassionati di pallavolo. La Polisportiva Olginate insieme al Gs Virtus Calco collabora con la Fipav Lombardia nell’organizzazione della Final Four regionale Under 14 maschile di volley, con il patrocinio del Comune di Olginate. Si sfideranno i migliori giovani della Lombardia, alcuni dei quali militano già in campionati nazionali e sono già nel giro della nazionale azzurra.

Il programma prevede alle 10.30 le due semifinali in contemporanea: a Olginate - palazzetto comunale via Campagnola - Volley Segrate 1978 (MI) vs Pallavolo Castiglione delle Stiviere (MN). A Calco - palazzetto comunale via Trieste - Tonoli Nyfil Montichiari (BS) vs Pallavolo Milano Vittorio Veneto (MI). Nel pomeriggio a Olginate alle 15.00 la finale per il terzo e il quarto posto tra le due perdenti delle semifinali del mattino; a seguire la finale per il primo e il secondo posto tra le due vincenti delle semifinali del mattino. Al termine degli incontri direttamente sul campo dell’impianto olginatese si svolgerà la cerimonia di premiazione delle quattro squadre partecipanti secondo la classifica finale e del miglior giocatore. Le prime due formazioni classificate accederanno alla fase nazionale, in programma dal 15 al 20 maggio a Catania.

«Ringrazio Fipav Lombardia per averci concesso la possibilità di collaborare nell’organizzazione di questo importante appuntamento. - Commenta il presidente della Polisportiva Olginate Samuele Biffi - Nei tre anni precedenti abbiamo collaborato nell’organizzazione delle finali regionali Under 17 e Under 13 3x3 maschili e delle finali scudetto di Serie C maschile e femminile. La nostra attività pallavolistica si svolge esclusivamente nel settore femminile, ma questa giornata rappresenta un’occasione di promozione della pallavolo maschile per tutto il territorio. Viste le squadre presenti il livello degli incontri sarà sicuramente alto, perciò invito tutti gli appassionati lecchesi di volley a essere presenti».