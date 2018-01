Il Lecco ritrova il sorriso

stravincendo in Piemonte

20/01/2018

Si è conclusa con un’autentica pioggia di gol la sfida giocata questo pomeriggio dal Lecco Calcio a 5 sul parquet del Time Warp. In terra cuneese la truppa di Arellano - priva di Bavaresco, De Stefano e Amati - si è imposta per 11 a 5, con il parziale della prima frazione che ha visto il risultato fissarsi sul 4 a 3 in favore dei nostri. I quaranta minuti di gioco sono stati praticamente tutti di marca bluceleste: nel primo parziale i piemontesi si sono salvati in più di una circostanza, mentre nella ripresa nulla è stato possibile per arginare la furia lariana.

Ma andiamo ora con ordine e ripercorriamo le azioni salienti del match. Il Lecco inizia subito con il piede sull’acceleratore trovando il gol del vantaggio, dopo un solo giro d’orologio, con Halimi. Pirolli e Caglio hanno poi la palla buona per il raddoppio ma non concretizzano. Al 5’ arriva invece il pareggio di Cucinotta, in rete al termine di un’azione ben orchestrata. Il Lecco si rimette però immediatamente in carreggiata e torna avanti all’8’ grazie a Iacobuzio, a segno con un splendido tiro sotto l’incrocio. Passano due minuti e capitan Caglio infila in tris, dopo essere stato ben smarcato da Halimi. Al 15’ ecco l’episodio da cerchietto rosso: il Time Warp recupera palla, nell’occasione i piemontesi - già al quinto fallo - commettono però un fallo più che evidente, l’arbitro lascia proseguire e Cossotti accorcia. Palla al centro, i bianco verdi la riconquistano subito e pareggiano con Minchillo. Nel giro di trenta secondi la gara torna dunque in equilibrio dopo un netto dominio lecchese. Arellano chiama il time out, i nostri riordinano le idee e reagiscono da grande squadra, riportandosi in vantaggio con Pirolli un solo minuto dopo il pareggio dei padroni di casa. Si va dunque al riposo avanti di una lunghezza, con Fabbri che ad un passo dalla sirena tiene a galla i suoi compiendo un autentico miracolo.

La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo e sia Fabbri che Boschiggia sono chiamati ad un bell’intervento. Al 5’ uno scatenato Halimi conquista un calcio di punizione, sul cui sviluppo Arellano fissa il risultato sul 5 a 3. Da qui in poi i nostri si scatenano: Seminara viene cacciato per doppia ammonizione, il Lecco approfitta della superiorità numerica e Pirolli trova la seconda marcatura di giornata: 6 a 3. Nei minuti successivi arrivano anche le doppiette di Arellano, Halimi e Caglio: 9 a 3. Le emozioni non sono ancora finite perché ancora Halimi e il neoentrato Casati - all’esordio stagionale dopo l’operazione al crociato dello scorso anno - mettono in rete altri due palloni. Arellano concede inoltre qualche minuto anche a Guadagnino, al debutto assoluto in prima squadra. Il Time Warp dal canto suo nel finale realizza con Bassano e Biraghi ma nella sostanza non cambia nulla.

Il Lecco torna a vincere e lo fa con pieno merito: ora testa al trittico Aosta, Carmagnola, Fossano, dopo il quale si potrà iniziare a ragionare più concretamente rispetto alla zona play off.