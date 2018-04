I Saints ko (5-3) ad Asti

nella semifinale di andata

22/04/2018

I Saints Pagnano sono usciti sconfitti ieri dall’andata della semifinale playoff di Serie B di calcio a 5. Ma sabato prossimo alle 15 a Merate avranno la possibilità di recuperare il passivo di due reti accusato nella trasferta sul campo del Città di Asti. Il quintetto di Danilo Lemma, sabato prossimo, dovrà segnare tre gol in più degli avversari per accedere alla finale per la A2. Oppure vincere con due gol di scarto per portare il match ai supplementari e andare in finale in caso di parità di gol nell'arco degli 80' di gioco.

La cronaca vede i meratesi partire bene, ma all’8’ l’Asti passa con una ripartenza di Mendes. Passano 2’ e Sachet raddoppia con una punizione deviata in rete da Seggio in barriera. Al 12’ Pozzi si libera al tiro e dimezza lo svantaggio, ma al 16’ Mauri commette il 6° fallo su Mendes e Sachet spara un tiro libero che si infila sotto l’incrocio (3-1). L’Asti cala il poker con un’altra ripartenza di Banzato ma al 19’ Fiscante, già ammonito, viene espulso per un fallo a metà campo: Zaninetti si fa parare il tiro libero ma a 40” dalla fine i Saints sfruttano la superiorità numerica con Mauri (4-2).

In avvio di ripresa l’Asti vola sul 5 a 2 con un’altra ripartenza di Mendes che, a tu per tu con Solosi, lo scavalca con un pallonetto: la sfera colpisce la traversa ma carambola sull’accorrente Cavadini e termina in rete. Quindi Solosi nega più volte il 6° gol all’Asti e poi Cavadini segna il 5 a 3 che tiene aperto il discorso qualificazione. Nel finale si gioca a una porta sola e i Saints colpiscono due pali con Mauri e Cavadini e una traversa con Zaninetti.



CITTÀ DI ASTI-SAINTS PAGNANO 5-3

Marcatori: Mendes (A) 8’pt, Sachet (A) 10’pt e 16’pt, Pozzi (S) 12’pt, Banzato (A) 18’pt, Mauri (S) 20’pt; Cavadini (S) 4’st autogol, Cavadini (S) 12’st.

CITTÀ DI ASTI: Tropiano, Bosio, Sachet, Banzato, Celentano, Fiscante, Maschio, Mendes, Torino, Costa, Ongari, Bouanani. All. Lotta.

SAINTS PAGNANO: Solosi, Zaninetti, Puertas, Bertino, Mauri; Volonteri, Albani, Divino, Cavadini, Magni, Seggio, Pozzi. All. Lemma.

Arbitri: Scarfone di Genova e Giaquinto di Prato.