Introiti sempre maggiori,

le piccole squadre meritano di più

28/03/2018

Nel mondo del calcio attuale, i diritti TV rappresentano una parte fondamentale dei guadagni di una squadra. Se anni fa erano i biglietti delle partite ad essere la fetta più importante dei ricavi, oggi questi costituiscono solo una parte marginale del totale. I network televisivi fanno la parte del leone, infatti distribuiscono alle squadre un compenso in cambio dei diritti televisivi per la trasmissione in diretta dei match, sui quali poi otterranno dei compensi dalla pubblicità.

Il meccanismo è legato ovviamente all’audience, cioè a quanto pubblico potenzialmente guarda una determinata partita. Poiché un incontro che coinvolge squadre di prima fascia sarà ovviamente più seguito di uno che riguarda squadre da fondo classifica o di categorie inferiori, non è facile capire perché ci sia una grande disparità nella distribuzione dei compensi tra i vari club.

Per avere un’idea, in Serie A nella stagione 2016/2017 il club Campione d’Italia, cioè la Juventus, si è portata a casa l’11% dei compensi, mentre l’ultimo in classifica, ovvero l’Empoli, soltanto il 2,5%. Riportando le percentuali in cifre, questo vuol dire che la Juventus ha ricevuto ben 104 milioni di euro, mentre la squadra toscana solo 24 milioni. La differenza degli importi si riflette ovviamente sulla possibilità di investimento dei club, con quelli più piccoli che fanno inevitabilmente più fatica a crescere, mentre quelli più grandi che vengono ulteriormente favoriti. In quanto a disparità, peggio dell’Italia fa solo la Liga spagnola, dove i club più famosi e vincenti – come Real Madrid e Barcellona – ottengono in assoluto la fetta più grande della torta.

Da una parte è giusto premiare i club che apportano più tifosi e quindi più visibilità alla Serie A e alle partite in generale. Dall’altra bisogna però considerare che i grandi club non sarebbero tali se non ci fossero le piccole squadre. Insomma, la parte alta della classifica dipende strettamente da quella bassa, in un torneo che prevede che tutte le squadre si incontrino tra loro due volte durante la stagione. Una distribuzione più equa dei compensi sarebbe un modo per ricompensare l’intero torneo e non solo i club più titolati.

Molti suggeriscono che bisognerebbe adottare un criterio di redistribuzione che sia meno legato al mero profitto, ma influenzato dai principi della cosiddetta sharing economy. Quest’ultima è un tipo di economia costruita attorno alla condivisione di risorse, che comprendono la produzione e la distribuzione di beni e servizi tra differenti persone e imprese.

Distribuire in modo più equo i compensi dei diritti televisivi sarebbe un modo per rendere il mondo del calcio più aperto e democratico. Un po’ come è avvenuto in questi anni con Internet e la rete, una infrastruttura potentissima che è stata messa a disposizione di tutte le imprese, piccole e grandi, oltre che dei privati ovviamente. Questo ha permesso lo sviluppo di possibilità per le startup e per i giovani imprenditori che sarebbero state impensabili prima dell’era di internet, a meno di investimenti importanti sostenibili solo dalle grandi aziende.

Il bacino di imprese che hanno potuto guadagnare da un’innovazione come Internet è molto maggiore, così come le ricadute positive sull’intera economia. Basti pensare al mondo delle App per gli smartphone. Gli sviluppatori di App – di solito giovani imprenditori – hanno potuto fornire servizi e venire retribuiti semplicemente con un’idea vincente e lo sviluppo della propria applicazione. Un altro esempio potrebbero essere i casino online, che hanno potuto trarre vantaggio dalla diffusione di internet e inserirsi con successo in un mercato che prima era estremamente chiuso. In Italia, infatti hanno la licenza per operare solo quattro casino “fisici”, cioè di tipo tradizionale.

Il futuro dei diritti televisivi è tuttora incerto e non sarà certo facile convincere i grandi club a rinunciare ad una parte dei compensi in favore della crescita dell’intero sistema calcio. Si arriverà ad una distribuzione maggiormente equa, come già avviene nel campionato inglese, oppure i piccoli club dovranno continuare a trovare modi alternativi per finanziarsi?