I risultati dell'Alba Orobia Bike

ai Campionati Regionali

15/03/2018

Dopo gli ottimi risultati nella gara Top Class di Savona, colti in condizioni meteo difficili domenica 4 marzo dagli Esordienti Davide Guzzonato (3°), Federico Forlani (4°), Riccardo Agazzi (5°) e Luca Biraghi (7°), la pioggia incessante ha tenuto nuovamente compagnia ai ragazzi del Team Alba Orobia Bike. Nell’appuntamento di San Paolo d’Argon che assegnava per le categorie giovanili Esordienti e Allievi i titoli di Campione Regionale Lombardo XCO e valeva anche per le maglie di Campione Provinciale del Comitato di Lecco, le condizioni di gara hanno reso molto pesante il percorso che si snodava sulla collina subito alle spalle del paese.

Nel fango della Val Cavallina, ottimo terzo posto per Davide Guzzonato, quinto lo scorso anno al Campionato Italiano di Colle Casies, che al passaggio di categoria ha mostrato di avere le carte in regola per fare bene anche nella fascia superiore. Nella seconda partenza di giornata che per il 13enne di Vimercate, bronzo tra gli Esordienti 2, è valsa anche il titolo provinciale del Comitato della Federclismo di Lecco, in crescita Matteo Buffa, Matteo Vertemati e Teo Zucchi. Nella gara che ha aperto il programma della giornata, con protagonisti gli Esordienti 1, Federico Forlani pur partendo dalle ultime file ha chiuso quinto, a pochi secondi dal podio e dalla possibilità di poter vestire la maglia ci campione provinciale. Anche Riccardo Agazzi, ottavo, ha saputo confermarsi ai livelli della prova della domenica prima in Liguria. Qualche difficoltà in più invece per Mirko Di Falco e Marco Colombo che hanno chiuso nelle retrovie. Costretto ad una gara all’inseguimento per poter risalire da una posizione di partenza non certo favorevole, Cristian Mapelli (17°) ha pagato lo sforzo nel finale, mentre Nicolò Ferriolo ed Edoardo Canola non sono riusciti a centrare i piazzamenti sperati e ai quali tenevano molto per poter regalare qualche soddisfazione in più al team anche tra gli Allievi 1.

Trasferta sforunata per lo Junior Andrea Galli nelle Marche per la gara nazionale svoltasi ad Esanatoglia (MC), valida come prima prova del Grand Prix Centro Italia. Tanto rammarico per il 17enne di Cernusco Lombardone che si è classificato 20° ad oltre 2 minuti dal vincitore, un risultato condizionato da una foratura al secondo giro che lo ha costretto ad una gara lontano dalle posizioni importanti.