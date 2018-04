Buoni risultati in Svizzera

per il Team Alba Orobia Bike

11/04/2018

È uno dei ragazzi del futuro ciclistico del Team Alba Orobia Bike e lo sta dimostrando. Anche in una giornata vuota del calendario del team, Davide Guzzonato ha centrato un altro ottimo risultato in Svizzera, nel primo round della Proffix Swiss Bike Cup, disputata a Rivera nel Canton Ticino. Conosciuta da tempo per essere una delle più importanti serie di gare europee, la Swiss Bike Cup non gode solo di una grande reputazione in Svizzera, ma attrae anche nelle categorie maggiorile star internazionali e di conseguenza tutti i migliori bikers in quelle nazionali, offrendo confronti sportivi di altissimo livello.

Partito dalle retrovie con un numero di pettorale alto, Davide Guzzonato ha agguantato il settimo posto nella quarta gara del programma di sabato del Tamaro Trophy con impegnata la categoria Mega Knaben per i ragazzi nati nel biennio 2004-2005. Transitato 77° nel giro di lancio (86 i partenti), il 13enne di Vimercate, ha risalito la china raggiungendo la top ten nel terzo giro, per poi concludere in un’incredibile settima posizione. Splendide notizie anche per il giovanissimo Marco Guercilena (nella foto), bernareggese classe 2006, che nella gara Rock Knaben in cui anche lui è partito dalla retrovie, ha colto al suo debutto stagionale il 15° posto (60 i partenti), con una gara del tutto simile a quella del suo compagno di squadra. In casa Guercilena il giorno dopo, in occasione della seconda prova di Orobie Cup, è tornato in sella anche il fratello maggiore Carlo, che ha terminato la prova di Bottanuco in settima posizione nella categoria Open.

Sempre in terra bergamasca, sul tracciato di Ghisalba si è svolta invece la seconda prova del circuito BG Cup Lombardia, il circuito esclusivamente dedicato ai giovani biker delle categorie Allievi ed Esordienti. Da segnalare le più che positive prestazioni dell’Esordiente 1 Riccardo Agazzi, che ha occupato la terza posizione fino ad un salto di catena che lo ha costretto ad un recupero fino al quinto posto, di Matteo Buffa e Matteo Vertemati sesto e dodicesimo tra gli Esordienti secondo anno, nonostante qualche problema in partenza. Il Bike Park di Ghisalba ha anche ospitato nel pomeriggio il 15° Trofeo Letizia - Nino Bosis e Toni Giobbi, prova di apertura del circuito giovanile Orobie Cup Junior. Debutto stagionale con il settimo posto nella batteria dei G5 per Guglielmo Agazzi, un ottimo test in vista dell’avvio del circuito Asso Bike Junior che il Team Alba Orobia Bike seguirà interamente a cominciare dal primo appuntamento di domenica 15 aprile alla Montagnetta di Sirone.